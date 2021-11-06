Архангельский врач: Дистанционная выписка рецептов пойдет во благо

Предложение о введении дистанционной выписки рецептов на лекарственные средства очень актуальна для Архангельской области из-за удаленности территорий. В этом уверена заведующий отделением клинической фармакологии Архангельской областной клинической больницы Марина Коробейникова.
В частности, по мнению врача, введение такой меры будет особенно важным для пациентов, потому что позволит своевременно продолжать лечение.
– Для Архангельской области это предложение будет актуальным из-за удаленности территорий. Не всегда пациенты успевают попасть на прием для того, чтобы выписать рецепты. Есть люди, которые получают длительную, хроническую терапию. Конечно, эта инициатива может привести к хорошим результатам, – отметила Марина Вячеславовна.
Но, как замечает специалист, необходимо учитывать, что введение дистанционной выписки больничных потребует внесения изменений в нормативные документы, касающиеся порядка назначения лекарственных препаратов и выписки соответствующих рецептов.
Следует отметить, что у Архангельской областной клинической больницы уже есть интересный опыт выписки лекарств пациенту в момент окончания стационарного лечения. Так, в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с сентября 2021 года северян, выписывающихся из стационара, обеспечивают препаратами, оплачивая это из средств федерального бюджета.
– Пациенты уезжали домой с лекарственными препаратами и ни на день не прекращали их прием. Это позволило добиться снижения частоты осложнений, прежде всего, связанных с проблемами после установки стентов. Это по-настоящему важно – быстро и бесперебойно обеспечить пациента лекарственными препаратами, – рассказывает Марина Коробейникова.
Напомним, что предложение о дистанционной выписке рецептов озвучено главным врачом Коммунарки Денисом Проценко во время форума «Деловая Россия». Инициатива получила поддержку Президента РФ Владимира Путина.