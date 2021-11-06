Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Служба в армии: путь к карьере или упущенное время?

Подавляющее большинство мужчин, отслуживших по призыву, считает, что армия не помешала их карьере, и лишь 9% уверены в обратном. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство мужчин, служивших в армии, сообщили, что этот опыт отнюдь не помешал их карьере (83%). «Просто начал работать на полтора года позже»; «Служил по своему профилю радиотехника», — делятся опрошенные. Напротив, 9% мужчин, прошедших армейскую службу, считают, что она негативно отразилась на их профессиональном пути. Чаще всего респонденты рассказывают, что из-за службы в армии потеряли работу, утратили навыки или лишились возможности получить высшее образование. «В результате пришлось сменить и профессию, и место жительства»; «Мне не дали поступить в вуз, после школы — сразу в сапоги»; «Забрали в армию через 10 дней после окончания техникума, стаж по специальности так и не получил», — комментируют респонденты.

Тех, чьей карьере служба в армии не помешала, больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. (87%). О том, что воинский долг негативно сказался на профессиональном развитии, мужчины до 34 лет говорят чаще, чем старшее поколение (16% против 8%).

Какая армия нужна стране: призывная или контрактная? Большинство россиян голосует за формирование вооруженных сил на контрактной основе (55%). Лишь 1 из 5 россиян (21%) считает, что стране нужна призывная армия. Причем среди служивших мужчин сторонников службы по призыву в 2 раза больше, чем среди неслуживших (26 и 13% соответственно), но большинство все равно за контрактную армию (65% среди служивших и 72% среди неслуживших).

За 2 года, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, число сторонников контрактной армии выросло на 8 п.п.

11 февраль 07:39 | : Будни

Главные новости


Дела большевистские. Вести из Северной области, часть 3
Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (144)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20