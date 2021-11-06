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Что ловится в Кенозерье? Фавориты зимних уловов

На Кенозере и Лекшмозере в конце января прошли рейдовые мероприятия по охране территории и работы по ихтиологическому мониторингу. Определялась характеристика количественного и качественного состава любительских уловов в зимний период, проводилось исследование биологических характеристик добытых видов рыб, определялся их возраст.

В связи с труднопроходимой обстановкой на водных объектах, связанной со значительным выступом воды на ледовое покрытие, совместное патрулирование проходило на снегоходах и судне на воздушной подушке «Хивус».

«Анализ любительских уловов показал, что количество добываемых рыб и их видовая структура меняется в зависимости от календаря. В частности, в Лекшмозере декабрь — это время обловов нерестовых и посленерестовых нагульных скоплений сига. В январе–феврале основным промысловым видом становится налим. В качестве прилова попадается щука, реже окунь и лещ. В водоемах Кенозерской озерной системы в зимних уловах чаще всего встречаются шесть видов рыб: налим, щука, лещ, синец, язь и окунь. Биологический анализ добытой рыбы показал, что во второй половине января 2022 г. в озере Кенозеро начался нерест налима. В озере Лекшмозеро начало нереста этого вида рыбы прогнозируется на февраль», — сообщил научный сотрудник Парка, ихтиолог Геннадий Дворянкин.

По результатам проведённых охранных мероприятий нарушения не выявлены, вылов водных биоресурсов осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Также во время рейда сотрудники службы охраны территорий Парка оказали помощь рыболову-любителю, у которого посередине Лекшмозера сломался мотобуксировщик. С помощью судна мужчину вместе с «мотособакой» благополучно доставили в д. Орлово.

 

10 февраль 16:19 | : Будни

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