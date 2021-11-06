Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

3591 на 1944. Коронавирус продолжает борьбу с жителями Поморья

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 591 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за отчетный период выздоровели 1944 человека.

– Уже вторые сутки мы фиксируем значительное число выписанных пациентов, – отметил глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский. – Если ранее выздоравливало в сутки не более пятисот человек, то на этой неделе эта цифра уже дважды превысила полутора тысяч человек за сутки. Предполагаем, что эта положительная динамика в ближайшие дни сохранится, - прокомментировал ситуацию глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский.

Среди новых заболевших:
1 016 архангелогородцев;
710 северодвинцев  (241 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
267 жителей г. Котласа;
252 новых случая выявлено в г. Коряжме;
175 – в Устьянском районе;
152 – в г. Новодвинске;
133 – в Плесецком округе;
122 – в Коношском районе;
103 – в Онежском;
 98 – в Няндомском;
96 – в Каргопольском округе;
 88 – в г. Мирном;
81 – в Котласском районе;
 67 – в Вельском;
 58 – в Холмогорском;
37 – в Пинежском;
30 – в Приморском (семь из них – жители Соловецких островов);
26 – в Шенкурском;
по 22 – в Ленском и Мезенском районах;
17 – в Красноборском районе;
14 – в Вилегодском округе;
по 2 – в Виноградовском округе и Лешуконском районе;
1 – в Верхнетоемском районе.  

10 февраль 15:09 | : Будни

Главные новости


Дела большевистские. Вести из Северной области, часть 3
Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (130)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20