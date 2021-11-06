3591 на 1944. Коронавирус продолжает борьбу с жителями Поморья

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 591 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за отчетный период выздоровели 1944 человека.
– Уже вторые сутки мы фиксируем значительное число выписанных пациентов, – отметил глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский. – Если ранее выздоравливало в сутки не более пятисот человек, то на этой неделе эта цифра уже дважды превысила полутора тысяч человек за сутки. Предполагаем, что эта положительная динамика в ближайшие дни сохранится, - прокомментировал ситуацию глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский.
Среди новых заболевших:
1 016 архангелогородцев;
710 северодвинцев (241 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
267 жителей г. Котласа;
252 новых случая выявлено в г. Коряжме;
175 – в Устьянском районе;
152 – в г. Новодвинске;
133 – в Плесецком округе;
122 – в Коношском районе;
103 – в Онежском;
98 – в Няндомском;
96 – в Каргопольском округе;
88 – в г. Мирном;
81 – в Котласском районе;
67 – в Вельском;
58 – в Холмогорском;
37 – в Пинежском;
30 – в Приморском (семь из них – жители Соловецких островов);
26 – в Шенкурском;
по 22 – в Ленском и Мезенском районах;
17 – в Красноборском районе;
14 – в Вилегодском округе;
по 2 – в Виноградовском округе и Лешуконском районе;
1 – в Верхнетоемском районе.