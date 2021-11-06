Плато не видно. Ситуация с коронавирусом в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 265 человек, из них госпитализировано в стационары 194 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели 1503 человека… то есть, до пресловутого плато как до Китая гусиным шагом.
– Мы по-прежнему фиксируем высокое число заболевших, но одновременно с этим сегодня впервые за долгий период одномоментно выздоровело много пациентов – свыше полутора тысяч человек, – отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская. – Это связано с тем, что новая волна коронавирусной инфекции, ассоциированная со штаммом омикрон, протекает в более легкой и средней степени тяжести.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1 171 архангелогородец;
596 северодвинцев (144 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 157 жителей г. Котласа;
154 новых случая выявлено в г. Новодвинске;
150 – в г. Коряжме;
110 – в Каргопольском округе;
109 – в Устьянском районе;
104 – в Няндомском;
89 – в Плесецком округе;
81 – в Приморском районе;
по 77 – в г. Мирном и Холмогорском районе;
76 – в Вельском районе;
56 – в Пинежском;
48 – в Шенкурском;
43 – в Котласском;
37 – в Мезенском;
34 – в Виноградовском округе;
по 30 – в Коношском и Красноборском районах;
26 – в Вилегодском округе;
4 – в Лешуконском районе;
3 – в Онежском;
2 – в Ленском;
1 – в Верхнетоемском округе.