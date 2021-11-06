Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Плато не видно. Ситуация с коронавирусом в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 265 человек, из них госпитализировано в стационары 194 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Выздоровели 1503 человека… то есть, до пресловутого плато как до Китая гусиным шагом.

– Мы по-прежнему фиксируем высокое число заболевших, но одновременно с этим сегодня впервые за долгий период одномоментно выздоровело много пациентов – свыше полутора тысяч человек, – отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская. – Это связано с тем, что новая волна коронавирусной инфекции, ассоциированная со штаммом омикрон, протекает в более легкой и средней степени тяжести. 

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
 1 171 архангелогородец;
596 северодвинцев (144 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 157 жителей г. Котласа;
154 новых случая выявлено в г. Новодвинске;
150 – в г. Коряжме;
110 – в Каргопольском округе;
109 – в Устьянском районе;
104 – в Няндомском;
89 – в Плесецком округе;
81 – в Приморском районе;
по 77 – в г. Мирном и Холмогорском районе;
76 – в Вельском районе;
56 – в Пинежском;
48 – в Шенкурском;
43 – в Котласском;
37 – в Мезенском;
34 – в Виноградовском округе;
по 30 – в Коношском и Красноборском районах;
26 – в Вилегодском округе;
4 – в Лешуконском районе;
3 – в Онежском;
2 – в Ленском;
 1 – в Верхнетоемском округе.

09 февраль 16:11 | : Будни

Главные новости


Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг
Архангельск на пороге интервенции. Вести из Северной области, часть 2

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (113)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20