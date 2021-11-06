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Специалисты-медики, которых ищут в Архангельской области

Сервис по поиску работы hh.ru специально для ИА RUSNORD подобрал 5 актуальных вакансий в медицинской сфере в Архангельской области:

Врач-терапевт участковый - https://my.hh.ru/3fE (от 38 000 руб. на руки)

Врач-невролог - https://my.hh.ru/3fF (от 50 000 руб. на руки)

Врач стоматолог на детский прием - https://my.hh.ru/3fG (от 41 000 руб. на руки)

Фармацевт-провизор - https://my.hh.ru/3fH (от 50 000 до 58 000 руб. на руки)

Администратор стоматологической клиники - https://my.hh.ru/3fJ (от 20 000 руб. на руки)

 

09 февраль 12:58 | : Будни

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