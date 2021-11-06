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В Архангельской области большая проблема с медицинскими работниками

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика»: она по-прежнему остается одной из самых дефицитных – по данным за 2021 год, в среднем на одну вакансию здесь приходится лишь 1,4 активных резюме. О состоянии рынка труда в медсфере и мнения специалистов – в обзоре hh.ru.

 

Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5–6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Оптимальная ситуация складывается для работодателей из Москвы: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Санкт-Петербурге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, в Республике Башкортостан – 2,1, в Астраханской области – 2. В регионах СЗФО – 1,8 резюме на медицинскую вакансию.

 

В остальных регионах России на одну вакансию в «Медицине, фармацевтике» не приходится даже двух резюме, а в 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской области (0,3 резюме на вакансию), Камчатском крае (0,3), Магаданской области (0,3), Псковской области (0,4) и Архангельской области (0,5). 

 

Одним из наиболее действенных инструментов привлечения соискателей остается финансовое вознаграждение. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей) и в Москве (71 090 рублей), а самые низкие – в Алтайском крае (39 059 рублей) и в Самарской области (39 242 рубля). В Санкт-Петербурге средняя зарплата в медицинских вакансиях составляет 57 000 рублей. Мурманская область также вошла в топ-15 по уровню зарплат – от 53 330 рублей. В других регионах СЗФО зарплата для медиков чуть ниже – около 52 000 рублей.

Кроме того, по данным аналитического сервиса «Банк данных заработных плат», 83% компаний из отрасли «Медицина, фармацевтика» хотя бы части своих сотрудников компенсируют затраты на мобильную связь, 75% предлагают ДМС, 58% - питание. Для сравнения: в среднем по стране оплату мобильной связи и ДМС предлагают только 64% компаний, питание – 39%.

Опрос, который ранее провела Служба исследований hh.ru, показывает, что медицинские работники достаточно комфортно ощущают себя на рынке труда: так, лишь 18% испытывают угрозу увольнения текущим работодателем, еще 73% этого не опасаются, а среди тех, кто находится в поисках новой работы, 62% не сомневаются, что смогут трудоустроиться в ближайшем будущем (сомнения в этом есть только у 33%). В то же время, 63% уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно, обратной точки зрения придерживаются только 29%. Снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства сегодня готовы 36% медиков, еще 49% на такой шаг не согласны.  

09 февраль 07:47 | : Будни

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