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Бывший полковник Ласточкин освятил на космодроме Плесецк военный спутник

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. Перед пуском космический аппарат освятил иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.

По словам иеромонаха Антония (Ласточкина), выводимые на орбиту спутники — это не оружие, но средства обеспечения безопасности Отечества, работающие «в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны».

Чин освящения «космической ладьи» включает молитвенные прошения о том, чтобы труды огромного количества людей, подготовивших запуск, увенчались успехом и принесли пользу.

Освящению ракеты предшествовал молебен всем святым в воинском храме.

Отметим, что иеромонах Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал почти 20 лет.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 17 лет с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. «Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.

(по материалам Архангельской епархии)

08 февраль 11:25 | : Будни / Верую

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