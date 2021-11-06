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Мечты россиян о развитии науки: от космоса до говорящего холодильника

Каждый четвертый россиянин убежден в стабильном развитии отечественной науки. От современных ученых чаще всего ждут революционных открытий в медицине — создания лекарств от тяжелых болезней, разработки устройств, заменяющих человеческие органы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

8 февраля отмечается День российской науки — сегодня каждый четвертый россиянин (24%) уверен в ее стабильном развитии, еще 3% считают страну мировым научным лидером. Респонденты напоминают, что именно россиянами была создана первая в мире вакцина от коронавируса, доказана гипотеза Пуанкаре, синтезированы новые свехтяжелые химические элементы. Напротив, 24% опрошенных назвали сегодняшнее состояние российской науки застоем, а 23% уверены, что научная отрасль страны находится в полном упадке. «Лучшие умы бегут за границу», — считают они.

И в том, что российская наука находится в полном упадке, и в том, что она пребывает в стагнации, чаще убеждены мужчины, тогда как о ее стабильном развитии чаще других говорят женщины (26%) и респонденты до 34 лет (28%). За 2 года пандемии тех, кто разделяет мнение о стабильном развитии российской науки, стало на 9 процентных пунктов меньше, что свидетельствует о малой осведомленности населения об отечественных научных разработках.

Чего ждут от ученых россияне, о каких новых технологиях они мечтают? Чаще всего респонденты надеются на прорывные медицинские разработки (14%): высокоточную диагностику, лекарства от тяжелых болезней (рака, коронавируса, СПИДа), устройства, заменяющие или дополняющие человеческие органы. Каждый десятый верит в скорое появление автоматизированной бытовой техники и электроники: холодильника, заказывающего еду, смартфона, передающего запахи, робота для уборки. О появлении новых технологий для космических перелетов мечтают 6% опрошенных. Технологий использования более экологичного топлива (водорода, электричества, возобновляемых источников энергии) и переработки отходов ожидают по 4% россиян. По 3% хотели бы увидеть в ближайшем будущем беспилотный транспорт, летающие автомобили, полностью электронный документооборот и новые технологии в строительстве (такие, например, как 3D-принтеры, материалы для строительства в условиях вечной мерзлоты). Еще 2% мечтают о полноценном искусственном интеллекте. Другие направления для научных разработок считают важными 20% россиян — упоминались сверхбыстрые поезда, программы для ловли мошенников и слежения за преступниками, усовершенствованное сельхозоборудование.

Тех, кто надеется на прорывные открытия в области медицины и появление автоматизированных бытовых приборов, больше среди женщин, а тех, кто хочет увидеть новые технологии космических перелетов и новые экологичные виды топлива, — среди мужчин.

Какие качества, по мнению россиян, должны быть присущи российскому ученому? На первом месте — целеустремленность (28% голосов опрошенных). Далее следует интеллект и нестандартное мышление (26%), интерес к науке (18%), постоянное саморазвитие и хорошее образование (по 17%). Каждый десятый подчеркнул значимость высокой работоспособности, каждый одиннадцатый (9%) — честности. О необходимости выдержки для ученого говорили 7%, инициативности — 6%, патриотизма и коммуникабельности — по 5%. По 4% россиян подчеркнули важность внимательности, гибкости и ответственности, по 3% — финансовой независимости, таланта и альтруизма. Энтузиазм и доброту считают необходимыми для российского ученого качествами по 2% респондентов. Еще 7% отметили значимость других качеств — среди них называли организованность, амбициозность, смелость, авантюризм и креативность.

При этом женщины чаще, чем мужчины, говорят о важности для современного ученого целеустремленности (32% против 26%), саморазвития (19% против 16%), хорошего образования (22% против 14%) и выдержки (9% против 5%), а мужчины — о значимости интеллекта (27% против 23%) и патриотизма (7% против 3%).

08 февраль 07:00 | : Будни

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