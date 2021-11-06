Коронавирус в Архангельской области: +3009

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 3 009 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1197 архангелогородцев;
616 северодвинцев (233 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 359 жителей г. Котласа;
213 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
121 – в Плесецком округе;
115 – в Няндомском районе;
84 – в Коношском;
55 – в Приморском;
46 – в Котласском;
42 – в Пинежском;
40 – в г. Новодвинске;
37 – в Устьянском районе;
23 – в Онежском;
16 – в Холмогорском;
14 – в г. Мирном;
13 – в Красноборском районе;
11 – в Каргопольском округе;
4 – в Вилегодском;
2 – в Виноградовском;
1 – в Мезенском районе.
Выздоровел за прошедшие сутки 171 человек.