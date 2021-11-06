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В Поморье стали меньше приговаривать к реальным срокам заключения

За 2021 год в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области численность осужденных снизилась более чем на 900 человек. Это связано с тем, что суды все чаще назначают альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы.

По состоянию на начало 2022 года в учреждениях регионального УФСИН содержится чуть более 6000 осужденных, что на 13 % ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них более 1700 осужденных находится в местах лишения свободы впервые, порядка 1200 человек – отбывают наказание второй раз, около 2600 – третий и более раз. 

Четверть осужденных, содержащихся в исправительных колониях, отбывают наказание за совершение умышленных тяжких преступлений, более половины – за совершение  умышленных особо тяжких преступлений, в том числе около 1500 – за убийства и порядка 1400 – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Основная масса отбывающих наказание в возрасте от 25 до 55 лет – более 4500 человек, старше 55 лет – более трехсот человек, несовершеннолетних – более 50 человек.  Самому молодому осужденному – 15 лет, он осужден за грабежи и кражи.

07 февраль 12:58 | : Будни

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