В Поморье стали меньше приговаривать к реальным срокам заключения

За 2021 год в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области численность осужденных снизилась более чем на 900 человек. Это связано с тем, что суды все чаще назначают альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы.
По состоянию на начало 2022 года в учреждениях регионального УФСИН содержится чуть более 6000 осужденных, что на 13 % ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них более 1700 осужденных находится в местах лишения свободы впервые, порядка 1200 человек – отбывают наказание второй раз, около 2600 – третий и более раз.
Четверть осужденных, содержащихся в исправительных колониях, отбывают наказание за совершение умышленных тяжких преступлений, более половины – за совершение умышленных особо тяжких преступлений, в том числе около 1500 – за убийства и порядка 1400 – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Основная масса отбывающих наказание в возрасте от 25 до 55 лет – более 4500 человек, старше 55 лет – более трехсот человек, несовершеннолетних – более 50 человек. Самому молодому осужденному – 15 лет, он осужден за грабежи и кражи.