Митрополит Корнилий прочитал особую молитву о новомученниках за веру

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 февраля, в неделю 33-ю по Пятидесятнице, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужили городские клирики и наместник Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров). Пел архиерейский хор.
За Божественной литургией были вознесены особые молитвы о пострадавших и убиенных в годы гонений на Церковь Христову.
По окончании Литургии митрополит Корнилий совершил литию об упокоении всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Затем глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы вступаем в преддверие святого Великого поста. Сей воскресный день является как бы зарею, предваряющей вступительные подготовительные недели пред святым Великим постом, от которых нас отделяет лишь одна седмица, после которой Церковь Христова откроет Постную Триодь, и мы начнем слушать великопостные песнопения.
Сегодняшнее евангельское чтение напоминает нам о покаянии. Святой апостол и евангелист Лука повествует о том, как Господь наш Иисус Христос вошел в Иерихон и проходил через него. Некто, именем Закхей, начальник мытарей и богатый человек, искал видеть Господа, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Забежав вперед толпы, которая теснила Спасителя, он взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его. Сердевидец Господь, проходя мимо дерева, на котором сидел Закхей, сказал ему: «Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме».
Кто же такой мытарь? Это сборщик налогов, которые взимали с местного населения для римлян, оккупантов Израиля. Мы можем представить, как люди относилось к сборщикам денег, которые пополняли казну оккупационного государства. Когда иудеи враждовали между собою, в ссорах и скандалах они могли называть друг друга «яко язычник и мытарь». С язычниками иудеи никогда не общались, обходили их за много километров, чтобы не встречаться. Такое же отношение было к мытарям — как к язычникам. Если встречали их по дороге, то сходили с дороги, обходили, чтобы даже не здороваться, не приветствовать их. Мытарей не любили еще и потому, что был такой закон: если человеку нечем было заплатить налог, то сборщик мог за него внести свои средства, а потом имел право взять с этого человека в четыре раза больше. Если человек не отдавал то, что у него было взято в четыре раза больше, его могли посадить в тюрьму. Поэтому у мытарей была очень дурная слава. Когда люди услышали слова Христа о том, что Он придет в дом мытаря, все возмутились. Как же так? Спаситель, Который проповедует Слово Божие, творит чудеса, мертвых воскрешает, слепым дает прозрение, хромым хождение, дает исцеление от многоразличных недугов, входит в дом к этому великому грешнику? Общественное мнение было отрицательным, но Господь не смотрит на мнение окружающих, Он видит внутреннее состояние души человека. Он видел, что мытарь по имени Закхей желал не только увидеть Христа, но по любви Божией к нему, он захотел раскаяться во всех своих грехах, и раскаяться не только на словах, но в корне изменить всю свою жизнь.
Закхей сказал: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Мы видим истинное покаяние человека. Покаяние в переводе с греческого означает изменение. Закхей не только на словах, но и на деле принес покаяние, изменив свое сердце. Он не обратил внимания на мнение жены и детей, которые могли спросить, куда он дел их огромное состояние, которое приобретено неправедным путем. Христос сказал ему такие слова: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Праотцу Аврааму Господь вменил веру за праведность, и Закхей возымел такую же веру, какую возымел Авраам, и по своей вере принес Господу Богу покаяние. Поэтому святые отцы и установили услышать нам сегодня, накануне подготовительных недель пред святым Великим постом, сие евангельское чтение. Когда мы войдем в двери покаяния, будем вспоминать о том, какое покаяние принес Закхей, и по его примеру будем приносить плоды достойные покаяния, как учил нас великий пророк покаяния святой Предтеча Господень Иоанн.
Сегодня мы совершаем память святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. В течение 900 лет Русь Святая хранила веру православную, казалось, уже невозможны никакие гонения, но враг рода человеческого вселял злобу в сердца некоторых людей против всего доброго и святого, против государства Российского, против Церкви Православной и против народа Божия. Державный корабль начали раскачивать, и многие люди отошли от Бога.
Еще из Ветхого Завета мы знаем такие примеры, когда народ начинал отходить от Бога, и Господь отнимал его святыни. Так получилось у нас, когда мы в течение 70 лет на месте соборов, храмов и монастырей видели мерзость запустения. Те избранные люди, которые твердо хранили веру Православную, приняли мученические венцы. Вспомним Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона, который стал первым новомучеником. Он возвысил свой патриарший глас в защиту Церкви Христовой, и был мучим теми, кто отошел от Христа. Вспомним священномученика митрополита Киевского Владимира, который не приехал на Поместный собор, почетным членом которого он был, и это вызвало у всех недоумение, а затем пришла страшная новость, что он пьяными матросами был выведен за стены Киево-Печерской лавры и там зверски убит. Священномученик Вениамин Петроградский, который будучи уже в тюрьме, страдая за правду Божию, послал свой белый клобук духовным чадам, и на донышке его написал: «Возвращаю свой белый клобук незапятнанным». Святая праведная Елизавета была нерусской по крови, но душою была русской православной христианкой, она не убежала за границу, но вместе с Царской семьей выпила чашу страданий до конца. Ее умучили в Алапаевске и ее полуживую сбросили в шахту, оттуда еще много дней местные жители слышали пение Херувимской песни. Уже умирая, она разорвала свой апостольник и перевязывала там раны умирающим. До последней капли крови, до последнего издыхания многие тысячи угодников Божиих в тюрьмах и лагерях исповедовали веру Христову. Их молитвенным предстательством пред Престолом Божиим мы сегодня заново обрели святое наше Православие, которое было гонимо в течение 70 лет безбожного пленения.
Тысячи новомучеников и исповедников Церкви Русской пролили свою кровь в разных краях нашего Отечества, а наипаче пострадали многие здесь, на северной земле. Многие сейчас покоятся вокруг нашего святого Ильинского собора. Угодники Божии засвидетельствовали своим подвигом и подали пример всем нам, что ни в каких обстоятельствах мы не должны отходить от Христа и Святой Его Русской Православной Церкви, памятуя евангельские слова Христа Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ее». Сколько было гонений на Православную Церковь и на православных христиан, но где же все гонители? Многие их имена даже стерты в истории, а Церковь Христова стоит и сияет паче всякого солнца, свидетельствуя всем народам о Правде Божией.
Пусть святые новомученики и исповедники Российские, которых сегодня торжественно прославляет Церковь наша Русская, и впредь у Престола Божия молятся за свое земное Отечество, дабы мы их святыми молитвами утверждались в вере православной, служили Господу Богу. Пусть их молитвенное предстательство сохраняет Церковь нашу Православную, Богохранимое Отечество наше и народ Божий до скончания века. Аминь!
С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)