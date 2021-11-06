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Россияне мечтают о будущей профессии своих детей

О научной карьере для своего ребенка мечтают только по 3% родителей сыновей и дочерей. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители несовершеннолетних детей из всех округов страны.

Рассказывая о своих мечтах относительно будущего несовершеннолетних сыновей, 26% родителей признались, что хотят видеть своих мальчиков специалистами сферы информационных технологий, 10% — сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% — медицинскими работниками. В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. 3% родителей мечтают о научной работе для своих сыновей. Еще по 3% родителей видят карьеру сыновей в индустрии спорта или юриспруденции, 2% — в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии.

Каждый пятый родитель девочки видит будущее своей дочери в медицине, еще 11% — в IT, 6% — в экономике. По 5% респондентов хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% — в строительстве и силовых структурах или МЧС. О научной карьере для девочки мечтают 3%. Видеть свою дочь педагогом или специалистом нефтегазовой сферы хотят также по 3% родителей, по 2% — сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты. По 1% опрошенных видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.

Отцы чаще хотят, чтобы сыновья строили карьеру в IT и производстве, матери — в медицине и экономике. Для дочерей отцы чаще мечтают о работе в IT и экономике, матери — в медицине и фитнес-сфере.

07 февраль 06:55 | : Будни

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