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Тихий ужас. Число заболевших COVID-19 только в Архангельске – 1262 человека

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 3 444 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ситуацию комментируют Александр Герштанский (глава регионального минздрава):

— Данный антирекорд, к сожалению, был ожидаем. Мы видели это по другим странам, где новая волна пандемии началась раньше, чем в России: там наблюдался значимый рост числа заболевших в течение первых двух – четырех недель, после чего следовало такое же резкое снижение числа новых случаев заболевания. Будем надеяться, что нашу область ждет такая же модель развития пандемии.

Выздоровели за тот же период 311 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1 262 архангелогородца;
873 северодвинца (78 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
193 жителя г. Котласа;
135 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
129 – в г. Коряжме;
116 – в Плесецком округе;
109 – в Онежском районе;
77 – в г. Мирном;
74 – в Приморском районе;
72 – в Коношском;
по 53 – в Холмогорском и Котласском районах;
47 – в Каргопольском округе;
42 – в Вельском районе;
35 – в Пинежском;
34 – в Вилегодском округе;
26 – в Лешуконском районе;
25 – в Мезенском;
24 – в Ленском;
23 – в Няндомском;
по 19 – в Виноградовском округе и Красноборском районе;
3 – в Устьянском районе;
1 – в Шенкурском. 

05 февраль 13:10 | : Будни

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