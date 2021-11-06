В Архангельске православные дети прожили день без интернета. И выжили

Походом в соломбальскую библиотеку № 5 имени Бориса Шергина отметила Международный день без интернета воскресная школа архангельского храма святителя Мартина Исповедника.
«Там были представлены мастер-классы и развлечения на любой вкус и возраст, — рассказали в воскресной школе. — Каждый из ребят нашел себе занятие по душе. Кто-то сочинял песочные сказки, кто-то рисовал "разноцветных зайчат", кто-то лепил из пластилина забавных зверушек. Яркие эмоции вызвали настольные игры. Отлично проведенное время и радость общения с друзьями подарил всем участникам день этот без интернета».
Отметим, что соломбальская воскресная школа сотрудничает с библиотекой более восьми лет.
Международный день без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. Цель праздника — хотя бы на один день в году вырваться из «всемирной паутины» и насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов.
По данным ВЦИОМ, 73% россиян считают, что в современном мире периодически отдыхать от интернета необходимо. Цифровой детокс — это временный добровольный отказ от мобильных телефонов и других гаджетов.
Как рассказал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев, в 2001 году всего 2% россиян пользовалось интернетом каждый день, а сегодня их доля составляет 70%.
«Четверть взрослого населения проводит в сети более 4 часов в день, а 35% всех российских пользователей интернета (32 миллиона человек) пользуются интернетом только с помощью мобильных устройств. И пока эксперты и критики спорят о том, полезна ли человеку такая диджитализация, я предлагаю отметить День без интернета, по всем правилам, чтобы вспомнить, каково это — "без интернета"», — сказал Косарев.
«Это сложно, но реально. Цифровой детокс в наше время иногда нужен каждому», — добавил он.
Доктор психологических наук, профессор Ольга Гулевич считает, что людям, изо дня в день проводящим с гаджетами слишком много времени, могут грозить нарушения режима сна и питания, повышение уровня стресса, потеря контакта с самим собой и своими желаниями, сложности в выстраивании социальных связей, чувство одиночества и неудовлетворенности собой. Причем дело не только в самом гаджете, но и в переизбытке информации, которую мы не успеваем ни осознать, ни переработать, сообщает ТАСС.
Исследователь поведения людей в интернете Дмитрий Соловьев добавляет, что бессистемное поглощение информации приводит не только к переутомлению, но и к проблемам с постановкой долгосрочных целей.
(по материалам Архангельской епархии)