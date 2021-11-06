Ушла из жизни первый директор музея "Малые Корелы"

Музей «Малые Корелы» с прискорбием сообщает, что 3 февраля на 89-м году жизни скончалась первый директор музея Лидия Андреевна Бострем.
Лидия Андреевна возглавляла музей с 1975 по 2005 годы. В 1994 году ей было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Прощание с Лидией Андреевной состоится во вторник, 8 февраля, в морге областной судмедэкспертизы, с 10.30 до 11 часов.
Коллектив музея выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
Редакция ИА RUSNORD присоединяется к соболезнованиям.