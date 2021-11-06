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Кому доверяют россияне? И это не президент...

Специалистам какого возраста больше всего доверяют россияне? Курьерам — до 30 лет, парикмахерам — от 30 до 40 лет, врачам — от 40 до 50 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В числе профессий, среди представителей которых россияне больше доверяют молодежи до 29 лет, — курьер, официант и оператор call-центра. Так, сотрудники служб доставки этого возраста вызывают доверие у 42% опрошенных, бармены и официанты — у 36%, операторы call-центров — у 29%. Для сравнения, не достигшим 30-летия врачам, психологам, архитекторам и инженерам доверяют лишь по 2% опрошенных.

От 30 до 39 лет — возраст наибольшей степени доверия к представителям таких профессий, как парикмахер (на профессионализм мастеров такого возраста полагаются 42% россиян), тренер (37%), дизайнер и медицинская сестра (по 36%), а также фотограф (31%). Россияне также чаще доверяют поварам 30—39 лет (29%), менеджерам по персоналу и массажистам (по 28%), продавцам и переводчикам (по 27%), журналистам (25%).

40—49 лет — самый располагающий возраст для представителей тех профессий, где требуется многолетний практический опыт. Это в первую очередь врачи (докторам этого возраста доверяют 36% россиян), водители и слесари-сантехники (по 36%), юристы (35%), бухгалтеры и инженеры (по 33%), фармацевты (29%), риелторы, психологи и архитекторы (по 28%), а также учителя (26%).

Среди специалистов возраста 50—59 лет наибольшим доверием пользуются врачи и инженеры (в этом возрасте они вызывают доверие у 23% опрошенных), а также архитекторы (21%).

Каждый десятый доверяет педагогам в возрасте 60+, каждый одиннадцатый — докторам старше 60 лет.

05 февраль 08:36 | : Будни

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