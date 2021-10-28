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В Архангельске восстановление после коронавируса вышло на новый уровень

Архангельская область стала одним из шести регионов, где будет реализован пилотный проект «Восстановись после ковида». Программа разработана общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» и Министерством здравоохранения РФ. В рамках программы северяне вместе с тренером будут выполнять упражнения, способствующие постковидному восстановлению. 

– Мы не говорим о реабилитации, потому что ее могут проводить только медики. Мы говорим именно о восстановлении. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, будут собираться в группы, в которых будут учиться правильно восстанавливать дыхание, – рассказала председатель Архангельского регионального отделения Красного Креста Ольга Костель. 

Проектом предусмотрены мастер-классы по дыхательной гимнастике и занятия по скандинавской ходьбе. Все тренировки будут проходить под наблюдением специалистов и волонтеров. Необходимое оборудование в регион уже доставлено.

Принять первые группы планируется 14 февраля. Для участия в проекте необходимо позвонить по телефону: 21-00-65. Звонки также принимаются по единому номеру телефона службы помощи Красного Креста: 60-91-01.

 

 

 

 

 

 

 

04 февраль 16:51 | : Будни

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