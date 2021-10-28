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Олимпийская спортсменка обратилась из Пекина к архангельским заключенным

В исправительных колониях № 21 ОУХД и № 29 УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий район) прошли викторины, приуроченные ко Дню открытия Олимпиады в Пекине.

Организовали их проведение преподаватели образовательного учреждения №1 ФСИН России, осуществляющего деятельность на территории ИК-21 ОУХД и ИК-29,  и сотрудники отделов по воспитательной  работе с осужденными данных колоний. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, мероприятия прошли в заочной форме.

Осужденным каждого отряда было предложено ответить на вопросы по истории, символам  и  видам спорта Олимпийских игр. Победителями стали  лица, отбывающие наказание в отряде №1 ИК-29 и отряде № 4 ИК-21 ОУХД, ответившие правильно на большинство вопросов. Принявшие активное участие в викторине будут поощрены администрациями ИУ.

В завершении викторины осужденным предложили к просмотру по средствам кабельного телевидения обращение мастера спорта России международного класса Марии Комиссаровой - члена олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Олимпиаде в Сочи, где она получила серьезную травму. Она откликнулась на сообщение в одной из социальных сетей директора ОУ-1 Любови Голевой и согласилась записать видео для отбывающих наказание. В своем обращении Мария поддержала всех, кто в настоящий момент находится в местах лишения свободы, сказала о необходимости получения профессии, поскольку именно от этого будет зависеть их жизнь на свободе. Мария, не понаслышке знающая, что такое попасть в трудную ситуацию, посоветовала осужденным никогда не сдаваться и идти к намеченным целям.

 

04 февраль 14:15 | : Будни

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