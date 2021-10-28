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Молодежный слэнг в России, с которым приходится мириться

Ребята из разных регионов страны собирают интересные фразеологизмы, современные или местные выражения, которые молодежь использует в своей речи.

Цель проекта «Подслушай незнакомца», который запущен на платформе «Другое дело» – собрать местные цитаты и сделать из них интерактивную карту. Фразы можно услышать на улице, на работе, на учебе. Также отобранные цитаты будут распечатаны и наклеены в том самом месте, где они были услышаны.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через социальную сеть «ВКонтакте», найти задание «Подслушать незнакомца» и добавить свою фразу до 7 февраля. 

Первые выражения уже поступили в «Другое Дело». Например, молодые жители Тюмени говорят: «НикогдА не говори «нЕкогда», а Санкт-Петербурга: «Время летит, как чайка за хлебом». «Если это твои глаза такие голубые, а не линзы, то я готов в них утонуть», – такое подслушали в Железногорске. Во Владивостоке считают: «Кажется, книга знает больше, чем я». В Москве философски рассуждают: «Полтретьего ночи. Меня укусила муха-трудоголичка». А в Казани говорят: «Плата за индивидуальность – одиночество». В Иваново молодежь придумала альтернативные трактовки слову «бабайка». Под ним местные жители подразумевают не только выдуманного персонажа, но и какой-нибудь сосуд, контейнер или даже детские игрушки в песочнице.

– Благодаря активному общению в социальных сетях и современным трендам, интересные словосочетания возникают моментально. Интересные сокращения, опечатки, фразы, вырванные из контекста, несут в себе определенную эмоцию и настроение. Более того, в этом году в конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодёжной политики часть вопросов тестирования была посвящена именно молодежному сленгу. Нам как никому важно быть в курсе новых тенденций, и такой проект позволит иметь свой «словарь-переводчик» в помощь, – рассказывает руководитель отдела профориентации и карьерного развития Дома молодёжи Архангельской области Алёна Каширина.

За подслушанные яркие фразы, соответствующие требованиям организаторов, участники получают по 400 баллов в «Другом Деле». Их можно обменять на полезные обучающие курсы или накопить и получить полезные устройства, встретиться с интересными людьми.  

03 февраль 15:50 | : Будни

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