В Архангельске вывозят снег с территорий, считающихся ничьими

В настоящее время объявлены торговые процедуры, по итогам которых будут определены подрядчики. В этом году им предстоит заниматься расчисткой проездов и вывозкой снега с территорий дворовых проездов, которые не являются общим имуществом собственников жилья в многоквартирных домах, а также с территорий общего пользования.
Самый большой объем работ предстоит выполнить в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском округах. Именно здесь исторически сложилась плотная многоэтажная застройка – в стесненных условиях снежные горы на территории дворов и проездов ухудшают видимость, сокращают парковочные пространства и в период таяния могут привести к подтоплениям. По условиям контрактов в двух центральных округах должно быть вывезено 2350 тонн снега, в Соломбале – 1300 тонн.
Еще 1000 тонн снега планирует вывезти из неразмежеванных дворов и территорий общего пользования администрация округа Варавино-Факторич, 440 тонн – Маймаксанский округ, 400 тонн – округ Майская горка.
В Северном округе, а также Исакогорском и Цигломенском округах изыскали иные возможности: снег с аналогичных территорий уже начали сдвигать либо вывозить в рамках ранее заключенных контрактов. А при необходимости во втором полугодии будут заключены дополнительные контракты на санитарное содержание.
Аукционы по закупочным процедурам должны состояться в середине февраля, чтобы подрядчики успели выполнить работу до начала активного таяния снега.