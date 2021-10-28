Архангельское УФСИН: На свободу с новым паспортом

За прошлый год основной документ гражданина Российской Федерации получили более 600 осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Архангельской области.
Наличие паспорта дает возможность, будучи уже на свободе, получать социальные выплаты, встать на учет в службу занятости, трудоустроиться, что является одним из основных факторов ресоциализации после освобождения. В случае его отсутствия или, если срок действия паспорта истек, сотрудники специального учета готовят полный пакет документов, который направляется в подразделение по вопросам миграции по месту нахождения исправительного учреждения.
Главный документ, удостоверяющий личность, во время нахождения осужденного в местах лишения свободы хранится в его личном деле. В 2021 году 475 человек поступили в колонии Архангельской области без паспортов. Кроме того, у 240 осужденных документ подлежал замене по определенным причинам, еще у 52 – они находятся на оформлении в УМВД России по Архангельской области.