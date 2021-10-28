Отец Евгений (Соколов) воспел коммунальные квартиры

Христианин призван создавать вокруг себя оазисы любви. Эту мысль раскрыл глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов на встрече с горожанами в кафе-галерее «Степанов» 1 февраля.
Разговор посвятили семейной жизни и сложностям, которые приводят людей к расставаниям. По словам отца Евгения, основа семьи — любовь, поэтому вступающие в брак юноша и девушка должны понять, совпадают ли их представления о любви.
«Каждый понимает любовь по-разному, поэтому когда люди сходятся, они зачастую не могут понять друг друга, и в результате у нас на десять браков семь разводов, — сказал протоиерей Евгений. — В Мурманске три года назад провели опрос молодых пар, выясняли, почему они решили жениться. 99 процентов молодоженов сказали, что они вступают в супружеские отношения, чтобы быть счастливыми, и только в одной паре муж сказал, что хочет сделать счастливой жену, а она — мужа. Если я иду быть счастливым, и счастливым не становлюсь, то такой брак мне не нужен. Если я иду сделать счастливым своего избранника, тогда совсем другое дело».
Любовь — это труд души, считает главный миссионер Архангельской епархии: «Если мы душу не питаем, не делаем никаких упражнений, которые называются аскезой, мы слабеем духовно, и когда требуется духовная работа, мы просто не в состоянии ее выполнить. Любить — это сложная работа, но если мы действительно любви достигаем, она преодолевает всё, она всемогуща».
Тренировать душу необходимо, начиная с простых вещей, например, с умения потерпеть рядом с собой других людей, продолжил отец Евгений. «Коммунальные квартиры, как выясняется, были благом, потому что это огромная школа выживания, — отметил священник. — Даже если ты не любил соседа, нужно было как-то с ним ладить. А сегодня мы атомизированы и эгоистичны, не готовы понимать других людей и уступать им. Поэтому перед всеми нами стоит задача создавать своеобразные оазисы, школы общения, объединяться в родительские или соседские группы, вместе отмечать праздники, вместе воспитывать детей и приучать их нормально контактировать друг с другом. Я всю жизнь старался создавать вокруг себя такие оазисы, и когда работал как светский человек, и потом. В советские годы, когда Церковь была запрещена, в таких оазисах можно было возрастать пусть не духовно, но душевно, сегодня, повторюсь, мы стали еще более эгоистичны, зачастую даже не знаем соседей по лестничной клетке».
Воспитанным в атмосфере разобщенности людям трудно сохранять семью, потому что муж и жена могут не иметь общих духовных интересов, целей и свершений. Чтобы находить общие ценности и идеалы отец Евгений предлагает молодым семьям заниматься коллективным домашним чтением: «В нашем детстве это было нормой. Мы читали, общались, обсуждали прочитанное, говорили о том, что каждому из нас понравилось или не понравилось. Очень страшно, когда люди живому общению с супругом или детьми предпочитают общение с телевизором, компьютером или телефоном! Это свидетельство глубокого кризиса любви».
Духовное средство тренировки души — участие в церковной жизни, подчеркнул миссионер: «Душа незакаленная разочаровывается и устает от однообразия семейной жизни. Поэтому мы должны обращаться к Богу. Когда человек не работает со своей душой, не исповедуется, не причащается, он устает, в итоге развод, и начинается разговор о том, что не сошлись характерами, о том, кто храпит во сне, а кто не умеет стирать и готовить, но главная причина в том, что устала душа. Если я хочу любить себя и близких, я хочу преображать свою душу, хочу служить Богу и даже человеку более грамотно, я возрастаю в профессиональном мастерстве, в этике, в эстетике, овладеваю новыми знаниями. Если люблю человека, хочу ему сделать приятно, чтобы он был счастлив со мной, поэтому обращаюсь к Богу и работаю над своей душой».
Желая быть счастливым в браке, человек должен хранить чистоту с детства, напомнил протоиерей Евгений. «Мне порой задают вопрос, как я отношусь к добрачным плотским отношениям. Я считаю, что это дикое обворовывание себя, — продолжил священник. — Познал Адам Еву, читаем мы в Библии. Что значит познал? Познать можно таинственное, неизведанное, очень желанное. А что если ты уже познал? Что потом? Потом ты просто сравниваешь с тем первым разом, когда ты действительно познал. Всю жизнь будешь искать то чувство, которое было в тот самый первый раз. Первая брачная ночь — это великий камень в фундамент будущей семьи, это гимн любви, когда соединяются души и тела супругов. А сейчас мы превратили это в непонятно что».
Единство душ венчанных супругов — непередаваемое чувство, сказал отец Евгений: «Во время таинства соединяются души навсегда. В духовном плане супруги становятся едины, и я могу свидетельствовать по своему опыту, что муж и жена, по-настоящему единые, чувствуют друг друга за тысячи километров. Это непередаваемое состояние любви, и кто его испытал, тот знает, что самая большая ложь — говорить о том, что любовь проходит. Настоящая любовь непередаваема, и с годами она только крепнет. Но стяжать эту любовь — очень тяжелая работа, которой нужно учиться всю жизнь, постоянно обращаясь за помощью к Господу Богу».
(по материалам Архангельской епархии)