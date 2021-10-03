Дмитрий Морев: «Игорь Васильевич, поправляйтесь»

Такое пожелание высказал глава Архангельска своему северодвинскому коллеге Игорю Скубенко, объявившему вчера через соцсети, что злостный коронавирус и его не обошел стороной.
«Как не защищался, всё равно вирус зацепил и меня. Тест положительный. Особых беспокойств не доставляет, только периодически поднимается небольшая температура в течение дня. Уверен, что прививки свою работу делают, не давая усугубить ситуацию. Несколько дней буду на домашнем режиме, но из обоймы не выпадаю. Современные технологии позволяют комфортно общаться и контролировать процессы. На связи. Берегите себя!».
Отметим, что в самом Северодвинске, как и по всей области, отмечен взрывной рост суточной заболеваемости коронавируса. Особое беспокойство наблюдателей вызывает ситуация на закрытых оборонных предприятиях… создается впечатление, что там больше болеют, чем работают.