Коронавирус в Архангельской области растет как на дрожжах

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2183 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели 242 человека.
Наибольшее количество заболевших фиксируется по-прежнему в Архангельске и Северодвинске: 739 и 695 человек соответственно. Интересно, что впервые в ежесуточной сводке не указано количество работников северодвинских закрытых предприятий, пораженных ковидом. Это наводит на грустные мысли с учетом последней динамики роста…
Среди остальных заболевших:
100 жителей г. Новодвинска;
94 – новых случая выявлено в Плесецком округе;
66 – в Няндомском районе;
63 – в г. Котласе;
56 – в Каргопольском округе;
52 – в Устьянском районе;
50 – в г. Мирном;
49 – в Приморском районе;
39 – в Мезенском;
37 – в Вельском;
25 – в Холмогорском;
по 24 – в г. Коряжме, а также в Шенкурском и Пинежском районах;
20 – в Вилегодском округе;
9 – в Красноборском районе;
8 – в Котласском;
4 – в Ленском;
3 – в Виноградовском округе;
по 1 – в Верхнетоемском округе и Онежском районе.