Митрополит Корнилий и губернатор Цыбульский впечатлились строящимся собором

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 31 января посетили строящийся Михаило-Архангельский кафедральный собор в областной столице.
Вместе с губернатором и архипастырем строящийся соборный храм посетили главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев, руководитель фонда строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора протоиерей Владимир Новиков, попечитель строительства учредитель группы компаний «Автодороги» Владимир Беляев, представитель компании-подрядчика «АГР» заслуженный строитель России Сергей Киткин.
Главный архитектор храма Дмитрий Яскорский рассказал архипастырю и главе региона о выполняемых общестроительных, отделочных и монтажных работах. Кроме того, речь шла о художественном оформлении собора, над которым трудятся художники из Москвы под руководством Дмитрия Терехова. В алтаре они выполнили орнаментальные композиции и изображения «Моление о Чаше», «Снятие со Креста», «Новозаветная Троица».
Мастера — выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — работают в стиле академической живописи силикатными красками, которые более долговечны и устойчивы по сравнению с масляными. Сейчас продолжается роспись столпов, на которых параллельно идут работы по монтажу венчающих гипсовых карнизов.
Параллельно с работами на объекте сейчас продолжается изготовление утвари для собора. Этим занимается художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви «Софрино». Деревянный пятиярусный иконостас, который будет покрыт сусальным золотом, уже более чем на половину выполнен мастерами в Курске.
Напомним, что освящение собора в августе года планирует совершить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
(по материалам Архангельской епархии)