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Коронавирус в Архангельской области: +1968

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 1968 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Выздоровел за тот же период 41 человек. Такое малое число традиционно объясняют погрешностями воскресной статистики.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

634 архангелогородца;
491 северодвинец (40 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
168 жителей Плесецкого округа;
141 новый случай выявлен в г. Котласе;
101 – в г. Новодвинске;
76 – в г. Коряжме;
63 – в Коношском районе;
62 – в Няндомском;
61 – в г. Мирном;
46 – в Каргопольском округе;
32 – в Устьянском районе;
27 – в Приморском;
26 – в Котласском;
18 – в Вельском;
7 – в Пинежском;
5 – в Верхнетоемском округе;
3 – в Мезенском районе;
по 2 – в Красноборском, Холмогорском и Онежском районах;
1 – в Вилегодском округе.

31 январь 16:10 | : Будни

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