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Для жителей Поморья "Госуслуги" и "ВКонтакте" стали практически халявными

Данные интернет-ресурсы включены в список социально значимых. Решение об их пользовании с нулевым балансом уже принято профильной правительственной комиссией. Теперь до 1 февраля Роскомнадзор должен передать информацию о сервисах, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ.

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал «Госуслуги» и социальную сеть «Вконтакте» в список социально значимых сайтов. Посетить оба ресурса бесплатно и при нулевом балансе можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Одним из критериев отбора стала востребованность россиянами цифрового формата взаимодействия. Так, на сегодняшний момент более 90 млн человек зарегистрированы на портале «Госуслуги» для того, чтобы оформлять документы в онлайн-режиме. Еженедельно россияне заказывают до 6,5 млн электронных услуг. 

Особенно популярен онлайн-формат у представителей молодежи. С этой точки зрения включен в список ВК. По мнению комиссии, инфраструктура социальной сети закрывает важные потребности людей в общении, получении новостей, обеспечивает цифровые и гражданские права россиян. Только в Архангельской области этой социальной сетью пользуются более 618 тысяч человек. 

Отметим, что ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше пяти миллионов пользователей. Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году благодаря проекту «Доступный интернет», запущенному по поручению Президента РФ Владимира Путина.

31 январь 10:32 | : Будни

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