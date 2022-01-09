Ушли за 2 000. Суточная картина коронавируса в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2019 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 307 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
804 архангелогородца;
269 северодвинцев (71 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 209 жителей г. Котласа;
132 новых случая выявлено в г. Новодвинске;
110 – в г. Коряжме;
79 – в Няндомском районе;
70 – в Устьянском;
67 – в г. Мирном;
48 – в Каргопольском округе;
36 – в Плесецком;
32 – в Котласском районе;
27 – в Холмогорском;
26 – в Лешуконском;
по 23 – в Коношском и Пинежском районах;
20 – в Приморском районе;
19 – в Мезенском;
18 – в Ленском;
6 – в Вельском;
1 – в Вилегодском округе.