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Аномальное тепло обойдет стороной Архангельскую область

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в следующую неделю на территорию России приходит аномальное для этого времени года тепло:

- Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8−12 градусов, а на европейской территории страны — на 4−7 градусов выше нормы.

Дальше – больше, к концу недели на востоке европейской части РФ температурные аномалии достигнут 8−12 градусов, на азиатской — 16 градусов. Такая тенденция сохранится до середины февраля.

Однако эта природная благодать не коснется Архангельской области. Местные метеорологи пророчествуют, что температурный режим в начале феврале будет колебаться от – 10 до – 18 ночью и от -10 до -15 днем, что вполне соответствует показаниям прошлых лет. Морозец сопровождается «небольшим снегом» (понятие относительное).

Ранее федеральные синоптики пугали жителей РФ тем, что в конце зимы 2021/2022 Россию ждёт ужасная погода с обильными снегопадами, трескучими морозами и температурными качелями. «Куда уж обильней», - иронизируют крепкие духом архангелогородцы.

 

30 январь 08:41 | : Будни

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