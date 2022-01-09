Коронавирус в Архангельской области: +1996. Процент пациентов стабилен

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 1 996 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 276 человек.
— Процент пациентов, нуждающихся в госпитализации, по-прежнему стабилен. Дефицита инфекционных коек в регионе нет, – сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
683 архангелогородца;
457 северодвинцев;
147 жителей г. Котласа;
80 жителей Плесецкого округа;
93 новых случая выявлено в г. Коряжме;
59 – в г. Мирном;
по 57 – в Вельском и Онежском районах;
46 – в Вилегодском округе;
43 – в Устьянском районе;
35 – в г. Новодвинске;
по 33 – в Коношском и Приморском районах;
32 – в Мезенском районе;
31 – в Няндомском;
25 – в Котласском районе;
24 – в Пинежском;
18 – в Ленском;
15 – в Верхнетоемском округе;
13 – в Шенкурском районе;
6 – в Холмогорском;
4 – в Каргопольском округе;
3 – в Лешуконском районе;
1 – в Виноградовском округе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Тверской области, приехавшего в Поморье.