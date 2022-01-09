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С надеждой на чудо. В Пинежском районе освятили дороги и технику

Благочинный Пинежского района архимандрит Иосиф (Волков) освятил дороги, дома и технику группы компаний «УЛК» на Пинежье и в Лешуконском районе.

Сослужили отцу Иосифу священники Сергий Корельский, Илия Еремеев и Семион Арнаутов.

«Во время встреч с работниками предприятий батюшки проводили беседы и раздавали книги и иконки», — рассказали в Пинежском благочинии.

Напомним, что в 2018 году в состав группы компаний «УЛК» вошел Пинежский леспромхоз. Холдинг создает в Карпогорах новое передовое лесопильное производство мощностью 1,5 млн. м³ распиловки в год. Владимир Буторин провел презентацию будущего предприятия для жителей Пинежья, во время которой сказал: «У меня принцип: половину заработанных денег отдавать людям. Я здесь живу и не собираюсь уезжать за границу. У меня нет счетов в швейцарских банках. Я зарабатываю деньги для себя и для людей. Мне хочется изменить ситуацию к лучшему, чтобы жители Архангельской области жили достойно».

По инициативе Владимира Буторина создан благотворительный фонд «Святое Пинежье», в совет которого вошли митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и благочинный Пинежского района архимандрит Иосиф Волков. Цель благотворительной организации — ремонт и реставрация пинежских святынь.

От редакции: судя по фотографии, пинежские дороги действительно нуждаются в небесном покровительстве… без него никак.

(по материалам Архангельской епархии)

29 январь 09:23 | : Будни / Верую

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