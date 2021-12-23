Почти две тысячи. Поморье продолжает бить «рекорды» коронавируса

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 1 971 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 315 человек.
Среди новых заболевших:
- 715 архангелогородцев;
- 350 северодвинцев (13 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 125 жителей Котласа;
- 79 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
- 78 — в Новодвинске;
- 73 — в Мирном;
- 71 — в Коряжме;
- по 60 — в Вельском и Няндомском районах;
- 59 — в Устьянском районе;
- 51 — в Котласском;
- 46 — в Приморском;
- 29 — в Мезенском;
- 24 — в Верхнетоемском округе;
- 22 — в Каргопольском;
- по 21 — в Вилегодском округе и Коношском районе;
- 19 — в Холмогорском районе;
- 18 — в Ленском;
- 14 — в Онежском;
- 12 — в Пинежском;
- 11 — в Красноборском;
- 4 — в Виноградовском округе.
Кроме того, в статистику включено девять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся их поездок в Турцию, Египет и Киргизию.
Вчера госпитализировано 140 пациентов.