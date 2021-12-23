Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почти две тысячи. Поморье продолжает бить «рекорды» коронавируса

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 1 971 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 315 человек.

Среди новых заболевших:

  • 715 архангелогородцев; 
  • 350 северодвинцев (13 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 125 жителей Котласа; 
  • 79 новых случаев выявлено в Плесецком округе; 
  • 78 — в Новодвинске; 
  • 73 — в Мирном; 
  • 71 — в Коряжме; 
  • по 60 — в Вельском и Няндомском районах; 
  • 59 — в Устьянском районе; 
  • 51 — в Котласском; 
  • 46 — в Приморском; 
  • 29 — в Мезенском;
  • 24 — в Верхнетоемском округе; 
  • 22 — в Каргопольском; 
  • по 21 — в Вилегодском округе и Коношском районе; 
  • 19 — в Холмогорском районе; 
  • 18 — в Ленском; 
  • 14 — в Онежском; 
  • 12 — в Пинежском; 
  • 11 — в Красноборском; 
  • 4 — в Виноградовском округе.

Кроме того, в статистику включено девять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся их поездок в Турцию, Египет и Киргизию.

Вчера госпитализировано 140 пациентов.  

28 январь 12:31 | : Будни

Главные новости


Тревожный 1918-й. Вести из Северной области
«Там нет начальников». Александр Спиридонов о Госдуме и о себе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (296)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20