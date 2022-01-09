В Архангельске рассекретили документы о зверствах фашистских оккупантов

Региональное управление ФСБ по Архангельской области рассекретило часть уголовного дела о военных преступлениях немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны в городе Дубоссары (Молдавская ССР), где было уничтожено от 6000 до 8000 мирных советских граждан.
Ознакомиться с датированными 1953-1954 годами многостраничными протоколами допросов и другими материалами в отношении непосредственных участников расправы с мирным населением города Дубосары можно по ссылке http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/archangelsk.htm
Новость ФСБ России :
В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста (77-я годовщина освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц-Освенцим 1945 года) и с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза – жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны на официальном сайте ФСБ России в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» публикуются рассекреченные цифровые копии архивных документов УФСБ России по Архангельской области о розыске и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников, в городе Дубоссары (Молдавская ССР) с 12 по 28 сентября 1941 года, где было расстреляно от 6000 до 8000 мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей.
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439398%40fsbMessage.html