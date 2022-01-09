Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске рассекретили документы о зверствах фашистских оккупантов

Региональное управление ФСБ по Архангельской области рассекретило часть уголовного дела о военных преступлениях немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны в городе Дубоссары (Молдавская ССР), где было уничтожено от 6000 до 8000 мирных советских граждан.

Ознакомиться с датированными 1953-1954 годами многостраничными протоколами допросов и другими материалами в отношении непосредственных участников расправы с мирным населением города Дубосары можно по ссылке http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/archangelsk.htm

Новость ФСБ России :
В рамках Международного дня памяти жертв Холокоста (77-я годовщина освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц-Освенцим 1945 года) и с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза – жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны на официальном сайте ФСБ России в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» публикуются рассекреченные цифровые копии архивных документов УФСБ России по Архангельской области о розыске и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников, в городе Дубоссары (Молдавская ССР) с 12 по 28 сентября 1941 года, где было расстреляно от 6000 до 8000 мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей.
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439398%40fsbMessage.html

27 январь 10:45 | : Будни

Главные новости


Тревожный 1918-й. Вести из Северной области
«Там нет начальников». Александр Спиридонов о Госдуме и о себе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (281)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20