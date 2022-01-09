Осужденные колонии на Пирсах выходят на свободу пожарными

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) состоялся выпуск по профессии «Пожарный».
Обучение проходило в образовательном учреждении №7 ФСИН России, находящемся на режимной территории ИК-1. На протяжении четырех с половиной месяцев отбывающие наказание осваивали теоретический курс по охране труда, организации деятельности государственной пожарной службы, пожарной тактике, профилактике, аварийно-спасательной технике, оказанию первой помощи, газодымозащитной службе. Практиковались осужденные на базе пожарной части исправительного учреждения, где отрабатывали нормативы по пожарно-строевой и пожарно-спасательной подготовке.
Накануне девять обучающихся прошли итоговую аттестацию. Сначала – теория, затем перешли к практике. На улице по команде мастера об условном возгорании на одном из объектов учреждения осужденные приступили к боевому развертыванию от пожарного автомобиля. Они проложили магистральную и рабочии линии с подачей стволов в условный очаг возгорания и на защиту близлежащих строений. Работа командная, тут важно каждому не подвести остальных. Итог – успешное прохождение аттестации.
Решением комиссии каждому осужденному выдадут свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификации «Пожарный», что позволит им трудоустроиться и после освобождения в добровольные дружины муниципалитетов или в агентства государственной противопожарной службы. Лучшие выпускники будут работать и в период отбывания наказания.