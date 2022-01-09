Родительский старт детей в будущее

Нематериальные составляющие понятия «поставить ребенка на ноги» — помощь с выбором профессии и поиском работы, воспитание, формирование ответственности — более значимыми считают матери. Отцы же чаще убеждены в необходимости обеспечить детей стартовым капиталом и помогать материально. Покупка жилья для дочери важнее с точки зрения женщин, а для сына — с точки зрения мужчин. Но главное — помочь детям с выбором профессии и дать образование. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 родителей сыновей и дочерей из всех округов страны.
Для большинства россиян поставить ребенка на ноги — значит прежде всего помочь ему с выбором профессии и дать образование: так рассуждают 72% родителей дочерей и 69% родителей сыновей. В том, что важно суметь воспитать человека, убеждены 24% родителей девочек и 23% родителей мальчиков. Обеспечить собственным жильем или хотя бы помочь в его покупке важно для каждого девятого респондента, воспитывающего дочь (11%), и для каждого десятого опрошенного, который растит сына (10%). Для 10% родителей девочек и для 8% родителей мальчиков поставить ребенка на ноги означает обеспечить его стартовым капиталом или помогать материально. Устроить вчерашнего выпускника на работу или помочь в трудоустройстве важнее для тех, кто воспитывает сыновей, чем дочерей (13% против 9%). Помощь родителей в трудоустройстве — дело достаточно распространенное, но большинство рекрутеров отказывается рассматривать таких кандидатов.
По 7% родителей сыновей и дочерей убеждены, что нужно привить им самостоятельность и ответственность. Накормить, одеть и обуть, а также поддерживать во всем считают важнейшей частью родительского долга по 5% респондентов, воспитывающих девочек, и по 4% тех, кто растит мальчиков. В том, что «поставить дочь на ноги» — значит выдать ее замуж, уверены 5% родителей, а вот женить сына считает частью своих обязанностей лишь 1% опрошенных. Поддерживать и укреплять здоровье, привить любовь к спорту одинаково актуально и в отношении девочек, и в отношении мальчиков (по 3%). В том, что дочь важно подготовить к взрослой жизни, убеждены 3% родителей, в отношении сыновей это считает актуальным только 1%. Научить домоводству дочерей и сыновей считают необходимым по 2% опрошенных. «Поднимать ребенка» — значит развивать его таланты и способности, считают по 1% тех, кто воспитывает девочек, и тех, кто растит мальчиков. По 1% родителей сыновей уверены в необходимости научить их мыслить и отправить в армию. Чтобы «поставить ребенка на ноги», важно просто любить его, считают 2% родителей сыновей и 1% родителей дочерей.
За 7 лет, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, в россияне стали чаще говорить о необходимости обеспечить дочерей стартовым капиталом, и напротив, выдать замуж и научить девушек домоводству считают важным значительно меньшее количество родителей. Понятие «поставить на ноги сына» стало чаще включать в себя устройство его на работу.