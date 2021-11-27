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+968, -587. Последняя суточная статистика по коронавирусу в Поморье

За последние сутки в регионе выявлено 968 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За тот же период выздоровели 587 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
473 архангелогородца;
253 северодвинца (174 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
89 жителей г. Котласа;
43 новых случая выявлено в Приморском районе;
18 – в Устьянском;
17 – в Каргопольском;
15 – в г. Мирном;
11 – в Холмогорском районе;
10 – в Вельском;
7 – в Котласском;
по 5 – в городах Коряжме и Новодвинске, в Мезенском и Лешуконском районах;
4 – Няндомском районе;
3 – в Пинежском;
2 – в Ленском;
по 1 – в Вилегодском и Плесецком округах, а также в Онежском районе.  

26 январь 16:45 | : Будни

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