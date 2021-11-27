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Бьем COVID амбулаторно. 937 заболевших в Архангельской области

По информации Архангельского областного оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в Поморье выявлено 937 новых случаев заболевания COVID-19.

134-м пациентам потребовалась госпитализация в стационары региона – это около 14 % от общего числа выявленных в понедельник случаев. Как отметил глава регионального минздрава Александр Герштанский, в прошлые волны пандемии на больничные койки попадали до 40% заболевших.

Выздоровели после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией 202 человека. 

Среди новых заболевших:
401 архангелогородец;
233 северодвинца (69 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
40 жителей Плесецкого округа;
33 новых случая выявлено в Устьянском районе;
30 – в Вельском;
27 – в г. Котласе;
22 – в Няндомском районе;
21 – в Онежском;
18 – в г. Мирном;
17 – в Холмогорском районе;
по 16 – в Каргопольском округе и Приморском районе;
14 – в Мезенском районе;
12 – в Шенкурском;
11 – в г. Новодвинске;
10 – в Коношском районе;
7 – в Пинежском;
3 – в Виноградовском округе;
2 – в Красноборском районе;
по 1 – в г. Коряжме, Котласском и Ленском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Астрахани, приехавшего Поморье.  

25 январь 14:19 | : Будни

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