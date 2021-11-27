Медицинские работники, кто они? Краткие характеристики

3 из 10 врачей назвали свою работу своим призванием. Это благодарная профессия: поздравления с профессиональными праздниками регулярно получают 86% медиков.
Пандемия COVID-19 изменила рынок труда в сфере здравоохранения. Вакансии врачей ежемесячно попадают в топ высокооплачиваемых. Наиболее высоко свои навыки и умения оценивают медики в возрасте 40—49 лет, удовлетворенность зарплатой растет. Именно сейчас многие медики ощущают возможность построить карьеру.
Большинство врачей жалуется на переработки: в среднем трудятся на 40% больше времени, чем положено по нормам. При этом 7 из 10 считают себя трудоголиками (69%), и даже во время отпуска работа их не отпускает.
Своей работе врачи преданы как никто, 3 из 10 докторов считают, что место работы нужно менять как можно реже.
Среди медсестер больше всего сверхпунктуальных людей: 89% из них никогда не опаздывают на работу.
Есть у медицинских работников и небольшая слабость: 46% медицинских сестер и 36% врачей верят в приметы.
Четвероногие питомцы у медицинских работников не в почете: кошки живут у 29% докторов, собаки — лишь у 8%.
В силу профессии медики чаще других заботятся и о собственном здоровье: 95% врачей уже привиты от ковида, многие занимаются спортом — чаще всего фитнесом (27%), а еще делают зарядку (23%) и бегают (14%). А вот зависать в соцсетях — это совсем не про докторов.
И для души: среди врачей немало поэтов: 14% в свободное время пишут стихи.