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Медицинские работники, кто они? Краткие характеристики

Медицинский работник — самая благородная профессия 2021 года. 7 из 10 врачей выбрали бы свою профессию снова, и именно доктора чаще, чем представители других специальностей, мечтают, чтобы дети продолжили врачебную династию. SuperJob на протяжении 2021 года с восхищением наблюдал за работой врачей и изменениями на рынке труда в сфере здравоохранения и подготовил краткий дайджест о героях ковидного времени.


3 из 10 врачей назвали свою работу своим призванием. Это благодарная профессия: поздравления с профессиональными праздниками регулярно получают 86% медиков.

Пандемия COVID-19 изменила рынок труда в сфере здравоохранения. Вакансии врачей ежемесячно попадают в топ высокооплачиваемых. Наиболее высоко свои навыки и умения оценивают медики в возрасте 40—49 лет, удовлетворенность зарплатой растет. Именно сейчас многие медики ощущают возможность построить карьеру.

Большинство врачей жалуется на переработки: в среднем трудятся на 40% больше времени, чем положено по нормам. При этом 7 из 10 считают себя трудоголиками (69%), и даже во время отпуска работа их не отпускает.

Своей работе врачи преданы как никто, 3 из 10 докторов считают, что место работы нужно менять как можно реже.

Среди медсестер больше всего сверхпунктуальных людей: 89% из них никогда не опаздывают на работу.

Есть у медицинских работников и небольшая слабость: 46% медицинских сестер и 36% врачей верят в приметы.

Четвероногие питомцы у медицинских работников не в почете: кошки живут у 29% докторов, собаки — лишь у 8%.

В силу профессии медики чаще других заботятся и о собственном здоровье: 95% врачей уже привиты от ковида, многие занимаются спортом — чаще всего фитнесом (27%), а еще делают зарядку (23%) и бегают (14%). А вот зависать в соцсетях — это совсем не про докторов.

И для души: среди врачей немало поэтов: 14% в свободное время пишут стихи.

25 январь 07:01 | : Будни

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