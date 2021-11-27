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Позвони нам, позвони! Губернатор Цыбульский протестировал ковидный кол-центр

В связи со значительным ростом обращений граждан в Поморье совершенствуется работа единого номера 122, который действует в регионе с ноября 2020 года. 

В частности, значительно увеличено число операторов, принимающих звонки. В кол-центре службы «122» вчера побывал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

 Глава региона сделал и тестовый звонок.

— Дозвонился в течение двух минут, получил квалифицированный ответ, – поделился он.

По номеру 122 жители Архангельской области могут вызвать врача, получить разъяснения по ограничительным мерам, записаться на вакцинацию или углубленную диспансеризацию. При этом часть вопросов можно решить без обращения в поликлинику – в этом помогают консультанты с медицинским образованием.

Как пояснила врио руководителя региональной диспетчерской службы Раиса Кряквина, в течение прошлого года номер 122 работал в штатном режиме. Но, в связи с ростом обращений, функционал пришлось корректировать. 

Так, например, дополнительные рабочие места для операторов открыли в учебном классе, привлекли к работе на линии волонтеров и студентов-медиков. Также было установлено новое программное обеспечение, которое позволило объединить в систему кол-центры, расположенные в разных местах города, и медицинские организации.

— Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование службы «122» на территории Архангельской области и в течение года перевести работу системы на базу министерства здравоохранения области, – подвел итог губернатор Поморья.

25 январь 06:36 | : Будни

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