Позвони нам, позвони! Губернатор Цыбульский протестировал ковидный кол-центр

В связи со значительным ростом обращений граждан в Поморье совершенствуется работа единого номера 122, который действует в регионе с ноября 2020 года.
В частности, значительно увеличено число операторов, принимающих звонки. В кол-центре службы «122» вчера побывал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Глава региона сделал и тестовый звонок.
— Дозвонился в течение двух минут, получил квалифицированный ответ, – поделился он.
По номеру 122 жители Архангельской области могут вызвать врача, получить разъяснения по ограничительным мерам, записаться на вакцинацию или углубленную диспансеризацию. При этом часть вопросов можно решить без обращения в поликлинику – в этом помогают консультанты с медицинским образованием.
Как пояснила врио руководителя региональной диспетчерской службы Раиса Кряквина, в течение прошлого года номер 122 работал в штатном режиме. Но, в связи с ростом обращений, функционал пришлось корректировать.
Так, например, дополнительные рабочие места для операторов открыли в учебном классе, привлекли к работе на линии волонтеров и студентов-медиков. Также было установлено новое программное обеспечение, которое позволило объединить в систему кол-центры, расположенные в разных местах города, и медицинские организации.
— Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование службы «122» на территории Архангельской области и в течение года перевести работу системы на базу министерства здравоохранения области, – подвел итог губернатор Поморья.