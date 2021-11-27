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Начни с покаяния. Проповедь митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 23 января, в неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.

Владыке сослужили протоиерей Алексий Денисов, игумен Варлаам (Дульский) и другие клирики города, пел малый состав архиерейского хора.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы слышали евангельское слово о том, как Господь наш Иисус Христос после принятия Крещения от Иоанна сорок дней постился и молился в пустыне, а затем вышел на проповедь. «Господь, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых», — пишет святой апостол и евангелист Матфей, и повторяет слова пророка Исаии, который говорит: «Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».

Свет — это Христос Спаситель, а тьма, в которой воссиял Господь Своим Божественным Светом и Своей святой проповедью, — это языческие народы, населявшие те земли. Господь пришел, чтобы там огласить Свою Божественную проповедь. Какие же слова были первыми в Его проповеди? Он сказал такие замечательные слова: «Покайтеся: приближися бо Царство Небесное». О каком Царстве говорит Христос Спаситель? Об этом Царстве повествует апостол Павел такими словами: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».

Как же нам войти в это Божественное Царство, о котором проповедовал Христос Спаситель? Царство Божие начинается не с переходом в вечную жизнь, оно начинается сейчас и сегодня, когда человек через покаяние меняет свою жизнь в лучшую сторону. Что же нужно сделать для этого? Если человек злой, он должен стать добрым, если он сребролюбив, должен стать щедрым, если осуждает всех и вся, должен прекратить осуждение и заняться богомудрием. Мы должны исполнить заповеди Божии, которым нас научает Христос Спаситель в Евангелии.

Существует благочестивая притча. Некий человек имел троих друзей, одного друга он очень любил, второго уважал, а третьего недолюбливал. Однажды правитель их страны призвал этого человека и сказал, что отправляет его в страну далекую, где он будет предстоять пред царем и давать ему ответ. Он пришел домой, и пришли три его друга. Узнав весть о том, что он послан в далекую страну, первый друг сказал ему: «Я никуда с тобой не пойду». Второй друг согласился проводить его за стены города, но дальше идти отказался. Третий друг, которого он недолюбливал, подошел и сказал: «Друже, я пойду с тобой в далекую неизвестную страну, и там предстану пред царем великим, и буду с тобой вместе давать ответ».

О чем же гласит сегодняшняя богомудрая притча? Этот человек — каждый из нас, все мы имеем троих друзей. Первый наш друг — слава, богатство и почет. Лишь только закроем глаза и переступим тонкую как нить грань, отделяющую нас от Вечности, — это всё останется на земле и не пойдет с нами. Второй друг — это наши родные и близкие. Они смогут проводить нас только до могилы, но сопровождать дальше они не смогут. Третий друг, которого мы порой недолюбливаем, — это наши христианские добродетели, молитва, пост, добрые дела, дела милосердия, о которых говорит нам Господь, что, если даже мы подали кружку чистой воды ближнему нашему, и это зачтется в Царствии Небесном. Эти добродетели пойдут с нами в жизнь вечную и будут стоять вместе с нами у Престола Божия и помогут нам достичь Царствия Божия, о котором говорит сегодня Христос Спаситель в Евангелии. Пусть Господь Своим благословением и милостью поможет нам совершить всё, о чем Он заповедовал нам в Евангелии, пусть Его милость утверждает и укрепляет всех нас в делании Его заповедей. Да прославится в нашей с вами жизни Его Пресвятое имя, имя Бога любви и добра, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)

24 январь 10:19 | : Будни / Верую

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