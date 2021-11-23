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Россияне скептически относятся к начальникам моложе себя

Большинство россиян работает под руководством ровесников или специалистов старше себя, каждый восьмой из них готов подчиняться молодому начальнику только на определенных условиях. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны рассказали о разнице в возрасте со своим руководителем и готовности работать под руководством молодого сотрудника.

15% россиян приходится работать под началом руководителей моложе себя: причем у 4% опрошенных начальник моложе их более чем на 10 лет. 3 из 10 работающих россиян примерно одного возраста с руководителем. Каждый второй трудится под началом руководителя старше себя: 24% моложе своего руководителя на 5—10 лет, 26% — более чем на 10 лет.

Лишь 57% россиян, работающих под руководством сотрудника примерно своего возраста или старше, готовы подчиняться молодому начальнику безоговорочно, каждый восьмой — только на определенных условиях. А еще 12% категорически отказываются работать под началом молодого сотрудника.

Среди условий, которым должен соответствовать молодой руководитель, чаще всего называли соответствие должности и общую адекватность. Некоторые утверждают, что готовы подчиняться человеку моложе себя на 10 и более лет только при условии повышения зарплаты.

В качестве необходимых характеристик руководителя, которые отодвинут на второй план вопрос молодого возраста, россияне называли развитые лидерские качества, грамотное и вежливое общение с подчиненными, мудрость, высокий уровень интеллекта, талант, превосходство в показателях работы, честность и отсутствие «звездной болезни».

Есть и те, кто утверждает, что «будут терпеть молодого начальника, только если он не будет вмешиваться в работу подчиненных».

24 январь 06:40 | : Будни

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