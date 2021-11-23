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Куда рванут россияне как только станет можно?

Большинство россиян — за то, чтобы коронавирусные ограничения на международные поездки были сняты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить коронавирусные ограничения на международные поездки, чтобы снизить уровень экономического и социального стресса, который переживают страны. Такую инициативу поддерживает каждый второй россиянин (53%). Против — лишь каждый четвертый (26%).

Сторонников инициативы среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (54 и 50% соответственно). Россияне до 34 лет выступают за отмену ограничений активнее более зрелых сограждан (57%). В поддержку инициативы высказались 6 из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Среди антиваксеров сторонников снятия ограничений на четверть больше, чем среди привитых от CОVID-19: 61 и 49% соответственно.

Какую страну мира россияне мечтают посетить в первую очередь после снятия ковидных запретов? Чаще всего упоминалась Италия (6%). На втором месте — Испания и Таиланд (по 4%). По 3% опрошенных хотели бы полететь в Египет и Турцию. По 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% — в Финляндию, Францию и Германию. Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае.

23 январь 08:16 | : Будни

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