Вакцинация и ревакцинация жителей Поморья проходит по предписанию Минздрава

В регионе продолжается прививочная кампания против COVID-19. Перед вакцинацией северяне проходят обязательный осмотр у терапевта, который позволяет предотвратить риск поствакцинальных осложнений.
Предварительный осмотр необходим, потому что во время опроса можно выявить противопоказания к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции. Полный перечень факторов, запрещающих вакцинацию, определен Минздравом России.
– Безусловно, соблюдение рекомендаций поможет избежать редких побочных эффектов. Сейчас федеральным министерством здравоохранения предусмотрены бессрочные противопоказания и ограничения, которые устанавливаются на определенный период, – рассказал министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский. – Конечно, особое внимание уделяется беременным и кормящим матерям.
Отметим, что северяне всё чаще делают выбор в пользу прививки против COVID-19. Тем более, что в Архангельской области в наличии четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». А перенести прививку легче жителям региона позволяет соблюдение рекомендаций врача.
Но мотивы, побудившие пройти вакцинацию, у всех разные. Среди прочих северяне называют заботу о своей семье и близких. Аналогичного мнения придерживается жительница Новодвинска Александра Старицына. Далеко не последнюю роль для нее в принятии решения сыграли и примеры заболевших COVID-19.
– Среди моих друзей и близких есть люди, которые очень тяжело перенесли коронавирус. Настолько тяжело, что я могла их потерять! А вакцинация в самые тяжелые периоды человечества спасла миллионы людей от оспы, полиомиелита и холеры, – поделилась Александра. – Если есть малейшая возможность защитить себя и свою семью, я это сделаю. Планирую ревакцинироваться в этом году.
В июле и в августе 2021 года новодвинка привилась компонентами вакцины «Спутник V» в одном из мобильных пунктов Архангельска. На следующий день у нее появились головная боль и ломота, но соблюдение рекомендаций терапевта, данные во время осмотра перед прививкой, позволило избавиться от симптомов. К концу первого дня состояние пришло в норму.
Некоторые северяне решили привиться для того, чтобы минимизировать для себя влияние ограничительных мер.
– Решила привиться, потому что без QR-кода невозможно посещать многие учреждения. К тому же я работаю в сфере спорта, поэтому всем сотрудникам необходима была прививка. И заболеть, конечно, тоже не хотелось бы, – рассказала архангелогородка Полина Дубко.
После первого компонента «Спутника V» Полина чувствовала себя достаточно хорошо. Единственная реакция – боль в руке, которая сохранялась несколько дней. Вторую прививку архангелогородка перенесла уже тяжелее: в день вакцинации температура поднялась до 39,2. Но в течение следующего дня состояние значительно улучшилось. Кроме этого, по словам Полины, работодатель предоставил полагающиеся после вакцинации два дня отдыха.
Напомним, что запись на вакцинацию организована на портале «Госуслуги» и региональном сервисе zdrav29.ru. По состоянию 22 января в Архангельской области сформирован запас из 184 888 доз вакцины.