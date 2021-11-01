Благотворительный фонд «Дети-бабочки» готовит профессиональных нянь для детей с генными дерматозами

«Руки помощи» – новый социальный проект Благотворительного Фонда «Дети-бабочки». Его суть – профессиональная подготовка нянь для детей с буллезным эпидермолизом* от 0 до 4 лет. Проект будет реализован в течение двух лет при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».
Цель проекта «Руки помощи» – повышение качества жизни семей с детьми с буллезным эпидермолизом, снижение количества госпитализаций, благодаря своевременной профилактике обострений и побочных эффектов заболевания, а также улучшение эмоционального фона в семьях подопечных фонда.
В среднем каждый месяц в России рождается 3-4 ребенка с буллезным эпидермолизом. Внезапность болезни, отсутствие знаний о редком заболевании, сложные процедуры ухода, тревога за здоровье и будущее ребенка приводят к развитию стресса у родителей, риску развития послеродовой депрессии и других психоэмоциональных нарушений, а также увеличивают количество семейных конфликтов.
Опыт работы фонда показывает, что оказание психологической и бытовой помощи семьям в первые месяцы жизни особенного ребенка стабилизирует эмоциональное состояние родителей. С этой целью команда фонда готовит квалифицированных нянь для семей подопечных.
Курс «Организация деятельности по уходу и присмотру за детьми (няня)» подготовили эксперты фонда с многолетним опытом работы с подопечными: врач-дерматолог Маргарита Гехт, клинический детский психолог Мария Голяева, клинический взрослый психолог Ксения Троицкая, врач-педиатр Мария Косарева, нейропсихолог Ольга Кулиш, арт-терапевт Людмила Андронова и медсестра Лидия Делишевская и другие специалисты из команды фонда.
В рамках 16-часового образовательного курса няни получают информацию о заболевании, особенностях ухода за кожей детей с буллезным эпидермолизом, психолого-педагогических основах работы с детьми и в семье, а также развивающих играх и методиках. Кроме того, нянь учат контролировать уровень стресса и эмоциональное выгорание – их собственный и внутри семьи.
Помимо основных обязанностей, важная миссия няни – быть связующим звеном между фондом и семьей подопечного. Команда фонда, курирующая проект, тесно взаимодействует с его участниками: регулярно проводит мониторинг работы нянь, состояния здоровья детей и психологического состояния родителей.
Обучение на курсе – бесплатное.
По окончании курса няни получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации и трудоустройство в семьях подопечных фонда.
“Руки помощи” – проект федерального масштаба: подготовка нянь с их последующим трудоустройством осуществляется на всей территории России.
Для записи на собеседование отправляйте резюме на почту: rp@lodka-hr.ru
О буллезном эпидермолизе
Буллезный эпидермолиз (БЭ) – редкое генетические заболевания кожи, на сегодняшний день неизлечимое. БЭ характеризуется образованием на коже и слизистых пузырей и эрозий в результате малейших травм. Людей с БЭ называют «бабочками», сравнивая их хрупкую кожу с крылом бабочки.