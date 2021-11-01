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Камера в Лекшмозерье зафиксировала молодых волков

В конце 2021 года в объектив попали два молодых волка. Такие кадры на фотоловушках Парка - очень редкое событие!

Волки осторожны и ведут скрытный образ жизни. Фотоловушка сработала на Тропе предков. Волки посетили её в утреннее, светлое время суток. Они очень социальные, высокоорганизованные животные с крепкими семейными узами. По всей видимости, на снимке мы видим двух молодых особей из одной семьи.

Тропа предков является объектом туристической инфраструктуры Парка, а также естественным местом обитания различных животных. На примере этой тропы мы можем наблюдать гармоничное сосуществование человека и природы.

Волки всячески стараются избегать встреч с человеком и не представляют угрозы для посетителей Парка. Данный снимок сделан фотоловушкой в момент, когда на тропе не было людей.

Редкие фотографии передал начальник оперативной группы Каргопольского сектора Парка Евгений Вахрамеев.

20 январь 15:58 | : Будни

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