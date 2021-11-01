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В Поморье зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19

О 396 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (вчера – 305).


Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 302 человека.


По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
106 архангелогородцев;
51 северодвинец (38 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
29 новых случаев выявлено в г. Котласе;
21 – в г. Коряжме;
19 – в г. Новодвинске;
14 – в Онежском районе;
по 13 – в г. Мирном, Вельском и Шенкурском районах;
по 12 – в Верхнетоемском, Каргопольском и Плесецком округах, а также в Устьянском районе;
11 – в Няндомском районе;
9 – в Котласском районе;
8 – в Вилегодском округе;
7 – в Мезенском районе;
6 – в Коношском;
3 – в Холмогорском;
2 – в Красноборском.


Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Турцию, Египет и США.


20 январь 14:01 | : Будни

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