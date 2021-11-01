"Мы рождаемся от воды и Духа". Литургия митрополита Корнилия в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 января, в праздник Крещения Господня, совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужили городские клирики, пел архиерейский хор. Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Димитрий Бургуван.
После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
- Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Богоявления, Крещения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!
Сегодня на Иордане явилась Святая Единосущная, Животворящая и Нераздельная Троица, то есть Бог явился в Троице. Бог Отец громким гласом свидетельствовал о Своем Божественном Сыне; Бог Сын крестился от Иоанна в водах Иорданских; Бог Дух Святый сходил на Божественного Сына. Никогда прежде такого не было в истории человечества от сотворения мира, чтобы Бог явился пред всеми людьми, поэтому сегодня мы с вами особенно почитаем праздник Богоявления.
Господь наш Иисус Христос жил в Назарете в течение 30 лет, и, принимая Крещение в водах Иордана, Спаситель мира выходит на Свое великое земное служение. Разве надо было креститься Христу Спасителю? Конечно, нет. Многие из тех, кто приходил креститься ко Иоанну, исповедовали свои грехи, но Господь наш Иисус Христос не имел никакого греха, поэтому, как повествует святой апостол и евангелист Матфей, Он тотчас вышел из воды, потому что Ему не было нужно в чем-либо исповедоваться. Иоанн увидел, как Дух Святый сходит на Спасителя. Почему же пророк Иоанн Креститель узнал Господа? Узнал, что именно Он — Христос, Мессия? Дух Святый открыл ему, что Он не простой человек, а Господь, Христос, Сын Бога Живаго. О Нем говорил Иоанн Креститель такие слова: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым».
Когда Господь пришел креститься, Иоанн удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Христос сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он склонил Свою главу, со смирением, принимая Крещение от Иоанна. Так Господь наш Иисус Христос установил таинство Крещения для всех православных христиан. Мы с вами приняли Крещение и являемся членами Святой Православной Церкви, и Глава нашей Церкви Христос Спаситель. Как мы живем после того, как приняли Крещение? Соблюдаем ли мы заповеди Христовы, соблюдаем ли свои обещания, которые мы давали, когда крестились и родились от воды и Духа? Не всегда. Об этом много говорит Креститель Господень Иоанн. Он говорит нам слова, которые Церковь изо дня в день вот уже два тысячелетия говорит нам: «Покайтеся, приближися бо Царство Небесное». Если мы крещаемся и рождаемся от воды и Духа, крещальная вода смывает все наши прежние грехопадения, то в покаянии мы омываем нашу душу слезами и очищаем ее от всякого греха, страсти и порока. О покаянии сказаны такие слова: что вчера делал греховного, ныне уже не делай, что вчера говорил, осуждая брата своего, сегодня уже не говори, что вчера думал греховное, сегодня исправь в своих мыслях и обрати их ко Господу Богу. Это истинное покаяние, то есть изменение нашей с вами греховной жизни на жизнь во Христе Иисусе Господе нашем.
Все пророки, которые жили до Рождества Христова, как бы в гадании предсказывали о Христе Спасителе нашем, но только одному пророку Иоанну Крестителю было суждено лицом к лицу встретить Владыку Христа Спасителя нашего. Об Иоанне Христос в Евангелии говорит такие замечательные слова: Не было среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель. В сегодняшний день мы с вами видим, какое смирение проявляет Спаситель мира. Дух Святый, Который сошел сегодня на Господа и Спасителя нашего, сошел сегодня на всех живущих на нашей планете. Не зря говорят святые отцы, Господь зашел во Иордан для того, чтобы Собою освятить все водное естество нашей земли.
В сегодняшний день, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами совершили Великое освящение воды. Будем со страхом и трепетом черпать великую агиасму, принесем ее в свои дома, будем окроплять наши жилища и наших ближних, будем употреблять ее во спасение нашей бессмертной души, во отгнание всяких нечистых духов, всяких греховных пороков, как сейчас мы читали в чине освящения Крещенской воды. Великая благодатная сила имеется в сей святой воде, ибо благодать Духа Святого, которую мы сегодня призывали, освятила Крещенскую воду.
В одной семье, где муж был православным христианином, а жена была иного вероисповедания, на праздник Крещения Господня супруг, собираясь в церковь, сказал своей жене, что сегодня праздник Крещения Господня и он принесет домой освященную Крещенскую воду. Супруга со смехом упрекнула его, но когда он вернулся со святой водой, чтобы окропить свое жилище, его неверующая жена увидела, как огонь пошел из сосуда с водою, и она уверовала во Христа и приняла Крещение в нашей Святой Православной Церкви. Будем со страхом и трепетом обращаться с Крещенской святой водой. Пусть благословение Божие и благодать Божия, о которой сегодня в своем послании к Титу говорит нам первоверховный апостол Павел: «явися благодать Божия спасительная всем человеком», укрепляет и утверждает всех нас в Святой нашей Православной вере и хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!
С праздником Богоявления и Крещения Господня поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)