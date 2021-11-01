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"Мы можем принять даже роды". В Архангельской области отмечается День конвоя

20 января является Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Поздравления принимают и сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск).

На всех этапах исторического развития Российского государства подразделения по конвоированию вносили свой весомый вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В настоящее время штат сотрудников регионального УК составляет чуть больше 230 человек, из них более 30 – служат с даты основания учреждения и передают накопленный годами опыт молодым сотрудникам.

Свою историю Управление по конвоированию УФСИН России по Архангельской области ведет с 1 января 1999 года, когда функции по конвоированию осужденных были переданы от внутренних войск МВД Министерству юстиции. Основная их задача – сопровождение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по плановым железнодорожным и автодорожным маршрутам. Более чем за 20 лет не было допущено ни одного побега, а  также грубых нарушений правил несения службы личным составом.

В 2021 году сотрудниками УК успешно выполнялись поставленные перед ними задачи. Было наряжено более 700 караулов, которыми перевезено почти 16 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, в прошлом году сотрудники Управления по конвоированию справились и с непредвиденной ситуацией. Так, личному составу пришлось оказать помощь осужденной девушке во время планового железнодорожного караула, у которой начались преждевременные роды. 

20 январь 10:13 | : Будни

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