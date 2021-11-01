"Чудес не бывает". Архангельские спасатели скептически относятся к крещенским купаниям

В Поморье продолжаются крещенские купания. В 13 муниципальных образованиях области организована 21 купель, где безопасность купальщиков обеспечивают спасатели, медики и полицейские.
График дежурства сотрудников экстренных служб везде разнится, но в большинстве районов купания уже завершены. Информации о каких-либо происшествиях не поступало. Ну а мы попросили спасателей рассказать об их отношении к этой зимней традиции, которая, как многие уверены, принесет и духовное, и физическое благополучие на весь предстоящий год.
Рассказывает начальник службы спасения г. Котлас Евгений ВАХРУШЕВ.
– Говорить о безусловной пользе моржевания может только человек, не знакомый с основами физиологии и медицины. Рекомендации о пользе закаливания ледяной водой может дать только медик, знающий индивидуальные особенности вашего организма. Спонтанное купание в проруби может вызвать острый спазм, и, как результат, остановку дыхания и сердцебиения. Вот почему процесс массовых купаний контролируют спасатели и медики. Медицинские работники готовы к оказанию первой помощи, вплоть до проведения реанимационных мероприятий. Спасатели в гидрокостюмах в любой момент готовы спуститься в воду, чтобы вытащить пострадавшего купальщика. Поэтому так важно придерживаться официально обозначенного времени купания.
Расскажу случай, произошедший в Котласе в 2020 году, у той самой иордани в районе кафе «Серебряный дождь», на Северной Двине. Официально купания заканчивались в 2 часа ночи, но экстренные службы работали, что называется, «до последнего клиента». Около 2:30 разошлись по домам. А через некоторое поступил вызов – возле иордани стало плохо пожилому мужчине. К сожалению, спасти пострадавшего не смогли, к приезду медиков он был уже мертв. Как оказалось, пенсионер глубокой ночью отправился к проруби вместе с родственниками. Успел окунуться и даже одеться, дойти до берега, но сердце дало сбой – как позже установили медики, мужчина умер из-за остановки сердца в результате холодового шока.
Спасатель Антон КОЛМЫКОВ, первый заместитель директора Учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований имени В.В. Никулина (г. Новомосковск), ранее много лет проработал в Архангельской областной службе спасения. Отношение к ежегодным «моржеваниям» у Антона, специалиста с медицинским образованием, скорее негативное.
– Купание в проруби на Крещение становится в большей степени данью моде, и слабо связано с религией. Поэтому рука об руку с обрядом омовения идет распитие алкоголя и прочие излишества. Многие окунают даже маленьких детей – это уже совсем перебор, но что-то доказать таким людям, увы, невозможно.
Как результат – механические травмы в результате подскальзываний, падений, порезы об острый лед. Наибольший вред приносит переохлаждение, когда людям приходится выстаивать в большой очереди к купели, без одежды, на морозе. Последствия длительного нахождения на холоде сложно оценить сразу, это может проявиться со временем.
Кратковременное пребывание в ледяной воде не повредит, но лишь в том случае, если человек здоров, без проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, с крепким иммунитетом, не страдает инфекционными заболеваниями. Это так называемая ошибка выжившего – когда человек не заболел после окунания в прорубь и теперь уверен, что именно этот «подвиг» – причина его богатырского здоровья.
Надеяться на оздоровительный эффект спонтанного купания очень наивно. Вероятнее всего, такая шоковая встряска простимулирует не магическое обновление организма и избавление ото всех бед, а, наоборот, станет триггером различных проблем.
О пользе закаливания известно давно, но здесь имеется ввиду поэтапная систематическая работа с собственным телом. А один раз в год искупаться пьяным в проруби – это не моржевание и не закаливание, а издевательство над организмом. Тем более зимой, когда иммунная система и без того работает на пределе.
Помните – чудес не бывает, и ответственны за свое здоровье только вы сами. Как поход в спортзал раз в год не сделает вас спортсменом, так и ежегодное купание в ледяной воде не превратит вас в праведника, ведущего здоровый образ жизни.
Решили закаливаться? Нужна систематическая подготовка, регулярные занятия. Начинать нужно не с окунания в полынью, а с менее резких воздействий – контрастного душа, обтирания холодной водой. И еще я перед этим сходил бы к спортивному профпатологу или хотя бы к терапевту, и снял бы ЭКГшечку.